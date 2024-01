CompuGroup Medical Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Compugroup Medical & zeigt der RSI aktuell einen Wert von 81,11, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf diesen Werten wird der Gesamtrating des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmungen der Marktteilnehmer in Bezug auf die Compugroup Medical &. In den letzten 12 Tagen waren überwiegend positive Themen zu verzeichnen, ohne negative Diskussionen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die Anzahl der bestätigten Handelssignale, die mehrheitlich positive Signale aufweisen. Insgesamt erhält die Compugroup Medical & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Compugroup Medical & bei 42,31 EUR verläuft, was wiederum als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand des Aktienkurses von 35,66 EUR zum GD200 beträgt -15,72 Prozent. Im Vergleich dazu beträgt die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) -1,05 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Compugroup Medical & zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die Compugroup Medical & in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".