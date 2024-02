CompuGroup Medical Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die technische Analyse der Compugroup Medical &-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 41,62 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,86 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 36,89 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+8,05 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Compugroup Medical &-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Compugroup Medical &-Aktie liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (39,02) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Compugroup Medical &.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen in den sozialen Medien mehr diskutiert als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führt. Insgesamt erhält die Compugroup Medical &-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt kann die Stimmung hinsichtlich der Compugroup Medical &-Aktie als "Gut" eingestuft werden.