CompuGroup Medical Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung und das öffentliche Interesse: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch das öffentliche Interesse an der Compugroup Medical &-Aktie hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab überwiegend positive Stimmung, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einstufung erhält. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Der Schlusskurs der Compugroup Medical &-Aktie lag am letzten Handelstag bei 36,14 EUR, was einem Unterschied von -15,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Compugroup Medical &-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 (für sieben Tage) und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 (für 25 Tage). Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.