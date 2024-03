CompuGroup Medical Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

In den letzten vier Wochen konnten bei Compugroup Medical & wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Dies führte zu einer Verschlechterung des Stimmungsbildes und einer leichten Reduktion in der Kommunikationsfrequenz. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, um die Einschätzung einer Aktie zu treffen. In den sozialen Medien stand die Aktie von Compugroup Medical & zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Daraus ergibt sich eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Compugroup Medical &-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung vom letzten Schlusskurs, was ebenfalls auf eine negative Bewertung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Compugroup Medical & liegt bei 82,81, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überkaufte Situation und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der Analyse der Stimmungslage, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine Bewertung der Compugroup Medical &-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating.