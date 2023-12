CompuGroup Medical Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Anlegerstimmung bezüglich Compugroup Medical & war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf zehn positiven und drei negativen Tagen. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Compugroup Medical &-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Compugroup Medical & in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird hierdurch ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Hinsichtlich der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 42,79 EUR für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 37,08 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag.

Insgesamt ergibt sich für Compugroup Medical & eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.