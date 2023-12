CompuGroup Medical Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 12 Tagen, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Compugroup Medical & diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale ergeben. Konkret gab es 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Grundlage der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Compugroup Medical &-Aktie mit 37,18 EUR etwa 13,47 Prozent unter dem GD200 (42,97 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, notiert bei 36,04 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Compugroup Medical &-Aktie aufgrund des aktuellen RSI von 12 als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Compugroup Medical &. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell ungefähr im normalen Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.