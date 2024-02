CompuGroup Medical Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Compugroup Medical & wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 66,4 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Gleiches gilt für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 45,02 Punkten liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktie von Compugroup Medical & in den vergangenen Wochen eine deutliche Verbesserung erfahren hat. Daher wird ihr eine "Gut"-Bewertung für das Sentiment und eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke verliehen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Compugroup Medical & war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien bestätigt wird. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat auch 7 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bewertet die Aktie von Compugroup Medical & als "Schlecht", da der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt. Jedoch zeigt die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ein positives Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Compugroup Medical & eine gemischte Bewertung basierend auf verschiedenen Analysemethoden.