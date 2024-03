CompuGroup Medical Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Compugroup Medical &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 39,86 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 29,36 EUR, was einer Abweichung von -26,34 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 35,67 EUR, während der letzte Schlusskurs bei -17,69 Prozent darunter liegt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Compugroup Medical &-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Compugroup Medical & liegt bei 82,1, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 75 eine überkaufte Situation an, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Intensität und Veränderung der Stimmungen in den sozialen Medien kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Compugroup Medical & wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung gemessen, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild erfolgt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen sich hingegen überwiegend positive Einstellungen gegenüber Compugroup Medical & in den sozialen Medien. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.