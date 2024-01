CompuGroup Medical Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Tool der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Compugroup Medical & liegt der aktuelle RSI-Wert bei 81,11, was auf eine Überkaufung hinweist und das Signal "Schlecht" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 47, was auf Neutralität hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen auf Compugroup Medical &. In den letzten 12 Tagen war die Diskussion hauptsächlich positiv, ohne negative Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einem insgesamt positiven Anleger-Sentiment führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf Neutralität hin.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Compugroup Medical & bei 42,31 EUR, was auf eine negative Bewertung hinweist. Der Aktienkurs selbst liegt bei 35,66 EUR, was einem Abstand von -15,72 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 36,04 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der verschiedenen Zeiträume.