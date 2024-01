CompuGroup Medical Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Compugroup Medical & wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell einen Wert von 13,93 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger Schwankungen und lässt darauf schließen, dass die Compugroup Medical & hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Compugroup Medical & festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv gegenüber Compugroup Medical &. Die Stimmungsanalyse sowie die bestätigten Handelssignale führen zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Compugroup Medical & der 200-Tage-Linie (GD200) mit einem Abstand von -11,18 Prozent gegenübersteht und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei +4,99 Prozent und zeigt somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.