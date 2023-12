CompuGroup Medical Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Internet hat eine bedeutende Rolle bei der Verstärkung und sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Eine langfristige Analyse der Diskussionen über Compugroup Medical & zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Compugroup Medical & bei 42,79 EUR verläuft. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 37,08 EUR liegt die Aktie 13,34 Prozent unter dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 36,05 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für 7 Tage zeigt an, dass Compugroup Medical & überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI für 25 Tage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls überwiegend positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung.