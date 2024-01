CompuGroup Medical Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Für die Compugroup Medical & liegt der RSI bei 68,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 56,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Compugroup Medical & aktuell bei 42,46 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies ergibt sich aus einem Aktienkurs von 35,58 EUR, der einen Abstand von -16,2 Prozent zur GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 36,08 EUR, was eine Differenz von -1,39 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal für die Compugroup Medical &-Aktie ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass die Aktie mehr Beachtung erhielt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnete, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Compugroup Medical & in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet auf überwiegend positive Themen in den Diskussionen hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Die Analyse von konkret berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".