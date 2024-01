CompuGroup Medical Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Compugroup Medical & war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und die Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf Compugroup Medical & wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer langfristig "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die charttechnische Entwicklung der Compugroup Medical &-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dadurch wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass Compugroup Medical & derzeit überverkauft ist, weshalb die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Compugroup Medical & daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.