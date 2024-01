CompuGroup Medical Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Compugroup Medical & unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es wurden 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 68,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Compugroup Medical & jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Dafür erhält Compugroup Medical & eine "Gut"-Bewertung, und insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Compugroup Medical &-Aktie ein Durchschnitt von 42,46 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 35,58 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (36,08 EUR) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Compugroup Medical & für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.