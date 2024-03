CompuGroup Medical Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung zueinander. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Compugroup Medical &. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 67,16 Punkten. Dies bedeutet, dass Compugroup Medical & derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ergibt sich ein Wert von 69,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Compugroup Medical & daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Compugroup Medical & von 27,5 EUR eine Entfernung von -28,9 Prozent vom GD200 (38,68 EUR), was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 33,85 EUR, was zu einem Abstand von -18,76 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Compugroup Medical & gesprochen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Compugroup Medical & wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.