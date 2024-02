CompuGroup Medical Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Der RSI der Compugroup Medical & liegt bei 89,04, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 59,53 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen hat die Compugroup Medical & besonders positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Zusätzlich wurden 4 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Compugroup Medical & von 32,02 EUR mit -22,21 Prozent Entfernung vom GD200 (41,16 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 36,77 EUR, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Compugroup Medical &-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.