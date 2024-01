CompuGroup Medical Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Compugroup Medical &-Aktie zeigt eine interessante Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 41,94 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,5 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -5,82 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (36,4 EUR) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Wert (+8,52 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Compugroup Medical & wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Entwicklung. Somit wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht" zugeordnet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Compugroup Medical & besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 10,66 Punkten, was darauf hinweist, dass Compugroup Medical & momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI (35,66 Punkte) zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Unter dem Strich wird die Compugroup Medical &-Aktie für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.