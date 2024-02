CompuGroup Medical Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Compugroup Medical & in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Rückgang und die Aktie erhielt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Compugroup Medical & war höher als normal und es wurde eine steigende Aufmerksamkeit festgestellt. Daher erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wurde die Aktie daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Compugroup Medical & untersucht. Obwohl die Kommentare größtenteils positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhielt die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, die eine "Gut"-Bewertung ergaben. Insgesamt wurde die Stimmung bezüglich Compugroup Medical & als "Gut" eingestuft.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Compugroup Medical &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 40,77 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,32 EUR liegt, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (36,53 EUR) zeigt, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt einen Wert von 64,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,46 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Compugroup Medical & basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien und den technischen Analysen.