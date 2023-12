CompuGroup Medical Aktie: Aufschrei, garantiert!

Aktuelle Analyse: Die Aktie von Compugroup Medical & liegt derzeit 4,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies wird als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, den GD200, so liegt die Aktie 17,16 Prozent unter diesem Wert, was als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Stimmung und Diskussion: Die Aktivität und Stimmungsveränderung rund um die Aktie von Compugroup Medical & wird über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass es eine durchschnittliche Diskussionsintensität gibt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsveränderung deutet jedoch auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Compugroup Medical & eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Relative Stärke Index: Um festzustellen, ob die Aktie aktuell überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Stärke Index (RSI) herangezogen. Dabei wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI der letzten 25 Tage betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 31,25 Punkten, was auf eine neutrale Lage hinweist. Auch der RSI25 von 57,38 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie von Compugroup Medical & in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Anlegerstimmung: Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Compugroup Medical & besonders positiv gesprochen, während negative Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Für die meisten Tage war die Stimmung neutral. Aktuell zeigt sich ebenfalls ein überwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen diese positive Einschätzung. Insgesamt erhält Compugroup Medical & auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.