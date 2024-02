Comptoir Aktie: Was macht der Markt?

Die Dividendenrendite für die Aktie von Comptoir beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Comptoir im letzten Jahr eine Rendite von 33,33 Prozent erzielt, was 36,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" um 32,75 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Comptoir liegt bei 13,32, was 77 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt für vergleichbare Unternehmen in der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Comptoir neutral diskutiert, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes hat die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhalten, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" führt.