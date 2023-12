Comptoir Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Aktien von Comptoir war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt, was das Interesse der Anleger weiterhin aufrechterhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Comptoir derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,32 GBP, während der Aktienkurs bei 7,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +18,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 6,54 GBP um +14,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Comptoir liegt bei 0 %, was 2,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,6 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag im Vergleich zur Branche niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Comptoir liegt bei 10, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 21 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Comptoir auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des RSI eine Gesamtbewertung von "Gut".