Comptoir Aktie: Hammer Entwicklung!

Comptoir: Aktienanalyse

Die Dividendenrendite von Comptoir liegt bei 0 Prozent, was 2,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel ist.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Comptoir in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,86 Prozent verzeichnen. Im Branchenvergleich der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,24 Prozent, was bedeutet, dass Comptoir eine Outperformance von +32,62 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 5,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 37,21 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Comptoir in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Comptoir keine wesentliche Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Fundamental beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Comptoir aktuell 13,32, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Comptoir in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.