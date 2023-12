Componenta Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Componenta liegt der RSI bei 48,39, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde Componenta von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer guten Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Componenta-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,79 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,24 EUR, was eine negative Abweichung von 19,71 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt erhalten daher eine Bewertung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den vergangenen Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.