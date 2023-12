Compodium International AB Aktie: Reine Nervensache!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Compodium über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und wurde als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Compodium in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 45,76, was bedeutet, dass die Compodium weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Compodium derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,71 SEK, womit der Kurs der Aktie (3,98 SEK) um +7,28 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 ergibt mit 3,24 SEK eine Abweichung von +22,84 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.