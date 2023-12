CompoSecure Aktie: Das macht sprachlos!

Die Composecure-Aktie erhält laut langfristigen Analystenbewertungen insgesamt die Einschätzung "Gut", mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen und das Kursziel der Analysten liegt bei 14,33 USD, was auf eine mögliche Performance von 163,48 Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis von 5,44 USD hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über die Aktie zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Composecure in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,57 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5,44 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe am aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für die Composecure-Aktie waren. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.