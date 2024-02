CompoSecure Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Composecure-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", während es keine Neutral- oder Schlecht-Bewertungen gab. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Composecure-Aktie. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,5 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 163,71 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,74 USD. Insgesamt erhält Composecure somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 58,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,73 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Dadurch ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was auch auf überwiegend positive Themen rund um den Wert hinweist. Basierend darauf ist die Aktie von Composecure bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,17 USD für den Schlusskurs der Composecure-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,74 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Abweichung nach unten, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Composecure-Aktie gemischte Bewertungen aus verschiedenen Perspektiven erhält, aber insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CompoSecure-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich CompoSecure jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CompoSecure-Analyse.

CompoSecure: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...