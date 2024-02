CompoSecure Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Composecure von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren größtenteils neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Composecure liegt bei 46,75, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Composecure verzeichnet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Langfristig wird die Composecure-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 4 Bewertungen lautet keine auf "Schlecht". Kurzfristig liegen 1 positive und keine negativen Einschätzungen vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 12,5 USD, was auf eine zukünftige Performance von 152,02 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,96 USD hindeutet. Insgesamt bewerten wir die Analysteneinschätzung daher als "Gut".

CompoSecure kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich CompoSecure jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CompoSecure-Analyse.

CompoSecure: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...