Complii Fintech Solutions Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die technische Analyse der Complii Fintech ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,03 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,024 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,03 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt sich, dass die Diskussionen über Complii Fintech eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich, dass diese insgesamt eher neutral ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 80 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Complii Fintech Aktie.