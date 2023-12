Complii Fintech Solutions Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier von den analysierten Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch unter Anlegern überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Complii Fintech. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Complii Fintech zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Complii Fintech bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern wird der Aktie von Complii Fintech bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Complii Fintech überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,78, was bedeutet, dass Complii Fintech hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Complii Fintech-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Zusätzlich beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Complii Fintech mittlerweile 0,04 AUD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,026 AUD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,03 AUD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für das Complii Fintech-Wertpapier insgesamt eine "Schlecht"-Note.