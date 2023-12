Complii Fintech Solutions Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Bei Complii Fintech hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel im Stimmungsbild gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Complii Fintech keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Deshalb wird dies ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Complii Fintech daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse zeigt, dass Complii Fintech auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Complii Fintech eher neutral diskutiert. Insgesamt wird die Aktie heute jedoch positiv bewertet, da in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen die Anleger interessierten.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Complii Fintech auf Basis des RSI7 überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Für den RSI25 wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Complii Fintech-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Complii Fintech derzeit keine positiven Signale aufweist und von den verschiedenen Analysen eher negativ bewertet wird.