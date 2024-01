Compleo Charging Solutions AG Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse zeigt, dass die Ccs Abwicklungs derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,48 EUR, was 91,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 0,92 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 0,16 EUR deutlich über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +475 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ccs Abwicklungs wird ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität ist mittel, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für die Ccs Abwicklungs. Der RSI für 7 Tage liegt bei 25,63 und für 25 Tage bei 27,99, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Tendenz. An einem Tag war die Stimmung negativ, während an vier Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.