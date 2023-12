Compleo Charging Solutions AG Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse von Ccs Abwicklungs-Aktien deutet darauf hin, dass sich der Wertpapierkurs in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,64 EUR, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,1202 EUR eine Abweichung von -81,22 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,11 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von 0,1202 EUR liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Ccs Abwicklungs mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ccs Abwicklungs-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,5 Punkten und der RSI25 bei 48,37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung des Anleger-Sentiments ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmungslage gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb.

Zusammenfassend lässt die Analyse der trendfolgenden Indikatoren, des RSI und des Anleger-Sentiments darauf schließen, dass Ccs Abwicklungs-Aktien derzeit neutral eingestuft werden.