Compleo Charging Solutions AG Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Ccs Abwicklungs-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen 0,66 EUR betrug. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,124 EUR, was einem Unterschied von -81,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,11 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+12,73 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Ccs Abwicklungs-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ccs Abwicklungs-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Stimmung und Diskussion rund um die Ccs Abwicklungs-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ccs Abwicklungs-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, sowohl innerhalb von 7 Tagen (RSI bei 31,91) als auch innerhalb von 25 Tagen (RSI bei 47). Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Ccs Abwicklungs-Aktie diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.