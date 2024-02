Compleo Charging Solutions AG Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die technische Analyse von Ccs Abwicklungs-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,33 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,302 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,3 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen ebenfalls ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ccs Abwicklungs daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Ccs Abwicklungs von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 83,72, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ccs Abwicklungs.