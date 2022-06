Compleo-Aktie: LSV-konformes Zahlungsmodul für Ladestationen präsentiert!

Compleo präsentiert auf der Fachmesse E-World 2022 in Essen erstmals sein neues, in die Ladestation integriertes Bezahlmodul aus der X-PAY Familie. Damit ist Compleo eines der ersten Unternehmen, das Ladestationen auf dem Markt anbietet, die den Anforderungen der neuen Ladesäulenverordnung (LSV) entsprechen. Das neue Modul wird in Ladestationen eingebaut und kann zwei Ladepunkte ansteuern. Es ermöglicht den Zahlungsverkehr mit normalen… Hier weiterlesen