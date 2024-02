Compass Therapeutics Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Compass Therapeutics-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Zunächst betrachten wir die trendfolgenden Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,57 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 1,55 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Compass Therapeutics-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung 1 als "Gut" eingestuft wurde, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Compass Therapeutics-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was ein Aufwärtspotential von 536,94 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird auch hier eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Stimmung der Anleger wird ebenfalls berücksichtigt, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen zu Compass Therapeutics auf sozialen Plattformen zu verzeichnen sind. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zur Bewertung der Aktiendynamik wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Mit einem RSI von 23,53 wird auch hier eine "Gut"-Bewertung abgeleitet, während der RSI25 von 49,49 zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für die Compass Therapeutics-Aktie, sowohl basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, Analysteneinschätzungen, Anlegerstimmung und dem Relative Strength-Index.