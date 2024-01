Compass Therapeutics Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Compass Therapeutics jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Compass Therapeutics eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Compass Therapeutics-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, basierend auf 3 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen. Für die Aktie wird ein Kursziel von 9 USD angesetzt, was auf eine mögliche Performance von 397,24 Prozent hinausläuft. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 23,53 Punkten, was darauf hinweist, dass Compass Therapeutics überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkauft- oder Überverkauft-Situation, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Compass Therapeutics-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sieben Tagen im grünen Bereich und nur wenigen neutralen Einstellungen. In den letzten Tagen waren die Anleger ebenfalls positiv eingestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Compass Therapeutics.