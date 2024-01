Compass Therapeutics Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Aktie der Compass Therapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet. Drei Analysten gaben eine positive Einschätzung ab, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Daher wird die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 476,92 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Compass Therapeutics überwiegend negativ. An vier Tagen wurden jedoch positive Themen diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger wieder vermehrt positiven Themen zugewandt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Compass Therapeutics liegt bei 57,69, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 56,56 und bestätigt die neutrale Einstufung.

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung der Anleger. Daher wird Compass Therapeutics insgesamt als "Neutral" bewertet.