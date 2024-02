Compass Therapeutics Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Compass Therapeutics hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von 2,24 USD verzeichnet, während die Aktie selbst bei 1,58 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -29,46 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200) und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,55 USD, was einen Abstand von +1,94 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Compass Therapeutics liegt bei 24,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderungen bewertet. Die Analyse zeigt eine starke Aktivität und eine positive langfristige Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Compass Therapeutics daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung mit einem Rating von "Gut" führt.