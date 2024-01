Compass Therapeutics Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Im letzten Jahr haben Analysten ihre Einschätzung zu Compass Therapeutics abgegeben, wobei 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1,81 USD) einen Anstieg um 397,24 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Langzeiteinschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, wodurch die Gesamteinschätzung für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass Compass Therapeutics derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 21,82 Punkten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider, wobei in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass die Aktie angemessen bewertet ist und als "Gut" eingestuft werden kann.