Compass Therapeutics Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von etwa 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Compass Therapeutics liegt bei 43,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,75 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Compass Therapeutics wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Compass Therapeutics einmal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Somit erhält das Unternehmen langfristig das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,05 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 387,8 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 10 USD. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Compass Therapeutics. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ist die Aktie von Compass Therapeutics in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.