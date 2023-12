Compass Pathways Plc Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur technischen Analyse von Aktien verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Compass Pathways beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 33,13 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 41,86 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Compass Pathways war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit insgesamt zehn positiven und einem negativen Tag. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Compass Pathways auf 8,03 USD, während die Aktie selbst derzeit bei 7,19 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" durch eine Distanz zum GD200 von -10,46 Prozent. Auf der anderen Seite steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,05 USD, was zu einem Abstand von +18,84 Prozent führt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Compass Pathways insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Analysten stimmen auch in ihren jüngsten Reports in ihrer Beurteilung überein. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 618,59 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Compass Pathways damit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den genannten Kriterien.