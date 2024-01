Compass Pathways Plc Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Compass Pathways wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 47,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 32,1, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für die Aktie hindeutet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Compass Pathways in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Drei Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Compass Pathways bewertet, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 477,93 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 8,05 USD, während der tatsächliche Kurs bei 8,94 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.