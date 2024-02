Compass Pathways Plc Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Anlegerstimmung bezüglich Compass Pathways war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es neun positive Tage, drei negative Tage und an zwei Tagen war die Richtung unklar. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vorwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Compass Pathways daher neutral eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bezüglich Compass Pathways. Eine Veränderung tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium neutral bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Compass Pathways liegt bei 51,62, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 38,93, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt dies ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Compass Pathways aktuell bei 8,11 USD, was als gut eingestuft wird. Der Abstand des Aktienkurses von 10,51 USD zu dieser Linie beträgt +29,59 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet das Unternehmen positiv ab, mit einer Differenz von +14,74 Prozent.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine positive Bewertung für Compass Pathways auf Basis der technischen Analyse.