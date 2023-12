Compass Pathways Plc Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse der Compass Pathways-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,03 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8 USD, was einem Unterschied von -0,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 6,09 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+31,36 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, insgesamt also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Compass Pathways liegt bei 14,66 und führt somit zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 31,84 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI liegt daher bei "Gut".

Die Einschätzung von Analysten für die Compass Pathways zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 3 Gut-Einschätzungen, 0 Neutral-Einschätzungen und 0 Schlecht-Ratings vergeben wurden. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut". Im zurückliegenden Monat ergaben sich 1 Gut-Empfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Schlecht-Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie daher aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 545,83 Prozent und ein mittleres Kursziel von 51,67 USD. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" eingeschätzt, sodass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorbrachte und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Compass Pathways daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.