Compass Minerals löst Jubelsturm aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass Minerals beträgt derzeit 186,47, was 99 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 93 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Compass Minerals als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Compass Minerals-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 21,64, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 41,67 deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger bei Compass Minerals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Compass Minerals ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, wodurch die Redaktion eine "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Compass Minerals.