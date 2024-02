Compass Minerals Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Compass Minerals in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Compass Minerals-Aktie steht derzeit bei 49, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 42,2 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein neutrales Rating für Compass Minerals.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Compass Minerals mit 22,69 USD derzeit 2,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund eines Abstands von -20,89 Prozent zum GD200 als schlecht eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume neutral bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass Minerals mit 71,66 einen Wert auf, der 7 Prozent niedriger ist als der von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (77,17). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentaler Perspektive.