Compass Minerals Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Compass Minerals verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,19 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Unterperformance von 45,14 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 3,95 Prozent, wobei Compass Minerals aktuell 45,14 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Compass Minerals eine Rendite von 2,93 Prozent auf, was 8286,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Compass Minerals war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Äußerungen in sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, erlaubt die Anleger-Stimmung insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass Minerals derzeit bei 71,66 Euro. Dies ist 6 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der bei 76 liegt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".