Compass Minerals Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Compass Minerals wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") als schlecht bewertet. Mit einer Rendite von -41,45 Prozent liegt die Aktie mehr als 57 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch verglichen mit der "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,16 Prozent erzielte, liegt Compass Minerals mit 56,61 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Compass Minerals-Aktie ist hingegen positiv. Insgesamt liegen 3 gute, 1 neutrale und keine schlechten Bewertungen vor. Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat wird das Kursziel der Aktie von den Analysten auf 51,67 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von 96,3 Prozent bedeuten, da derzeit 26,32 USD für die Aktie bezahlt werden. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gute" Einschätzung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Compass Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 30,47 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 26,32 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -13,62 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 25,17 USD, was einer Abweichung von +4,57 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Compass Minerals überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.