Compass Minerals Aktie: Jetzt geht’s rund!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Compass Minerals eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und sechs negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Compass Minerals daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Fundamentaldaten: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Compass Minerals beträgt das aktuelle KGV 71, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 90 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Compass Minerals daher derzeit unterbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Analystenbewertung: In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Compass Minerals insgesamt 3 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Compass Minerals. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 52,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 153,87 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Compass Minerals.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI von Compass Minerals liegt bei 66,52, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Compass Minerals von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Einschätzung, in fundamentalen Gesichtspunkten jedoch eine "Gut"-Bewertung. Die Bewertung durch Analysten und der Relative Strength Index führen zu einer insgesamt "Neutralen" Einstufung für das Unternehmen.